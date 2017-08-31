Fenerbahçe, Luis Neto transferini resmen açıkladı

Simon Kjaer'den boşalan bölgeye Zenit'ten Luis Neto geldi...

Fenerbahçe, Zenit'ten Luis Neto'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, Zenit’te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.



29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit Kulübü'nden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır.



Portekizli futbolcu Luis Neto ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto'nun Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.''

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