Galatasaraylı Lionel Carole Sevilla'ya transfer oluyor

La Liga ekiplerinden Sevilla, Türkiye'den bir transferi daha bitirmek üzere. Fenerbahçe'den Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i daha önce kadrosuna katan Sevilla, bu kez Galatasaray'ın Fransız sol beki Lionel Carole'ü transfer ediyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre Carole, Sevilla için sağlık kontrollerinden geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göreyse Sevilla, Fransız savunmacıyı 350 bin Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmak üzere. Carole'ün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon Euro olacak.

Daha önce Nantes, Benfica, Sedan ve Troyes'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2015 yazında 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Fransız sol bek, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 66 maçta 1 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

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