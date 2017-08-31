Beşiktaş, Beck'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi!

Avrupa'da birçok ligde transferin son gününe girilirken Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı. Stuttgart, siyah-beyazlıların Alman sağ beki Andreas Beck'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda Beck'in altyapısından yetiştiği kulübe geri döndüğünün altı çizildi. Beck, 2000 ve 2008 yılları arasında top koşturduğu Stuttgart'ta 32 numaralı formayı giyecek.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan tecrübeli savunmacı "Stuttgart'a döndüğüm için çok mutluyum. Profesyonel futbola ilk adımımı burada atmıştım. Bu açıdan geri dönmek, oldukça duygusal bir şey. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta oldukça huzurluydum, başka bir kulübe gitmek istemiyordum. Ancak Stuttgart'a hissettiğim yakınlık bu kararı almamı sağladı." dedi.

Siyah-beyazlılara 2015 yılında 1,75 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'dan gelen başarılı savunmacı, Beşiktaş formasıyla çıktığı 76 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

NTV Spor'un haberine göre Stuttgart, Andreas Beck için Beşiktaş'a 2 milyon Euro ödeyecek.

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