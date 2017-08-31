Kylian Mbappe, PSG'ye transfer oldu!

Avrupa'da birçok ligde transferin son gününe girilirken kulüpler son hamleleri birer birer yapıyor. 222 milyon Euro'luk Neymar transferiyle rekor kıran PSG, geçen sezonun şampiyonu Monaco'nun 18 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'yi de kadrosuna kattı.

PSG, Kylian Mbappe'nin 30 Haziran 2018'e kadar kiralandığını resmen açıkladı. Paris ekibinin yaptığı duyuruda satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtilirken mali detay verilmedi. PSG, satın alma opsiyonunu kullanırsa Mbappe ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalanacak.

Fransız futbolcu, geçen sezon Monaco'da 44 maçta attığı 26 golle dikkat çekmişti.

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