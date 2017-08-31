Galatasaray'a Asamoah transferi için kötü haber geldi

Galatasaray'da sol bek belirsizliği sürüyor. Uzun süredir Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ın peşinde olan sarı-kırmızılılara İtalya'dan kötü haber geldi. Juventus'un Atalanta'ya kiraladığı Leonardo Spinazzola'nın geri dönüşüne onay verilmedi.

Sipnazzola'nın menajeri Davide Lippi, SKY Italia'ya yaptığı açıklamada durumu "Bu durumda kazanan taraf yok. Transfer olmak isteyen bir oyuncuyu takımda zorla tutan bir teknik direktör ilk defa görüyorum." sözleriyle özetledi.

Spinazzola için Atalanta ve Juventus arasındaki girişimleri savaşa benzeten Lippi, "Transfer dönemi bu gece sona eriyor. Oyuncum soyunma odasında tekrardan hoş karşılanır mı bilemiyorum. Ancak o her zaman yaptığı gibi yüzde 100'üyle çalışmaya devam edecek." dedi.

Juventus daha önce Asamoah'ın transferine sol bek bölgesine oyuncu katmaları durumunda izin verebileceklerini açıklamıştı.

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