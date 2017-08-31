Standart Liege, Luis Cavanda'yı kiraladı

Standart Liege kulübünün yaptığı açıklamada Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Belçikalı savunmacı, geçen yaz Trabzonspor'da kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'a 1 milyon 800 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Cavanda, sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 maça çıkarken gol ya da asist üretemedi.

Luis Cavanda

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