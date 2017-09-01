Hatem Ben Arfa, PSG'de kalacağını açıkladı

Adı başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılan Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'de kalacağını açıkladı. Resmi Instagram sayfasından bir paylaşım yapan Fransız yıldız, "Beklendiği gibi... Kalıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamada Ben Arfa'nın kulübü Paris Saint-Germain'le arasında sorunların devam ettiğini belirtmiş ve "Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili olarak doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır." ifadelerini kullanmıştı.

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