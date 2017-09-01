Ronaldo'nun coştuğu gecede Portekiz kazandı

Son Avrupa Şampiyonu'na galibiyeti getiren golleri 3, 29 (Penaltıdan) ve 65. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada William Carvalho ve 84. dakikada Nelson Oliveira attı.

Faroe Adaları'nın tek golünü 38. dakikada Rogvi Baldvinsson kaydetti.

Portekiz'de Beşiktaşlı futbolculardan Pepe 90 dakika sahada kalırken, Ricardo Quaresma 59. dakikada oyuna girdi.

Öte yandan, rakip fileleri 3 kez havalandıran Ronaldo 78 gole ulaşarak, Macar Sandos Kocsis'i (75 gol) geçip Macaristan ve İspanya formaları giymiş efsane futbolcu Ferenc Puskas'ın (84 gol) ardından milli takımlarda en çok gol atan 2. Avrupalı futbolcu oldu. Portekizli yıldız ayrıca, efsane futbolcu Brezilyalı Pele'yi (77 gol) de geride bıraktı.

H Grubu'nda ise Belçika, Cebelitarık'ı 9-0 gibi farklı bir skorla yendi. Romelu Lukaku ve Meunier hat-trick yaptı.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fransa-Hollanda: 4-0

Bulgaristan-İsveç: 3-2

Lüksemburg-Belarus: 1-0

B Grubu:

Macaristan-Letonya: 3-1

Portekiz-Faroe Adaları: 5-1

İsviçre-Andorra: 3-0

H Grubu:

Yunanistan-Estonya: 0-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 3-2

Belçika-Cebelitarık: 9-0

cristiano ronaldo

PORTEKİZ

Pele

Faroe Adaları