Yatan Cenk Tosun transferinin perde arkası!

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‘YÜKSEK PEŞİNAT VERELİM TAMAMINI 2 SENEDE ÖDEYELİM’

Bu istek karşısında oldukça şaşıran İngilizler, bu sürenin çok kısa olduğunu belirtip, “Yüksek bir peşinat verip geri kalan parayı 2 senede ödeyebiliriz ancak siz talebinizde ısrarcıysanız bize düşünmek için zaman verin” dediler.