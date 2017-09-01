Trabzobspor transfer haberleri - Jose Sosa, Milan'a Trabzonspor'a transferi için rest çekti!

Yılan hikayesine dönen Jose Sosa transferinde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Milan’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan fakat takımının bu sezon ligde ve Avrupa’da oynadığı 6 karşılaşmada da kadroya alınmayan Tangocu, gemileri yaktı. Artık Milan’da bir geleceği olmadığını gören ve futbol hayatını İtalya’da sürdürmek istemeyen Arjantinli oyuncu, uzun bir süredir kendisini isteyen Trabzonspor’un cazip teklifini kabul etti. Fakat Jose Sosa, kendisine 3 yıllık sözleşme öneren Bordo-Mavililer’le her konuda anlaşmasa sağlasa da İtalyan kulübü henüz net kararını vermedi.

GÖZLER ARTIK MİLAN’DA

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, geçtiğimiz günlerde Milano’ya giderek Kırmızı-Siyahlılar’la son kez masaya oturmuş ve Sosa’nın bonservisi için 3 milyon Euro’luk teklif yapmıştı... Bordo-Mavililer, Milan’dan gelecek yanıtı beklerken, Sosa kanadında da önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa’da bugün sona erecek transfer dönemi öncesi kulübünden karar vermelerini isteyen 32 yaşındaki yıldız, Kırmızı-Siyahlılar’a rest çekti ve “Beni Trabzonspor’a verin” dedi. Ayrılık için Milan’dan anlayış isteyen Arjantinli oyuncu, Türkiye’ye geri dönmek için gün sayıyor...

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