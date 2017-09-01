Galatasaray, Asamoah transferinde Juventus'un kararını bekliyor

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JUVE’YE REST ÇEKTİ

Bunda Asamoah’ın “Ben Galatasaray’la anlaştım, siz de anlaşın. Başka takımda da oynamak istemiyorum. Kalırsam faydalı olacağımı da sanmıyorum” sözleri oldukça etkili oldu.