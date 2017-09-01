Antalyaspor, William Vainqueur'ü transfer etti - Vainqueur kimdir?

Bu sezon kadrosuna Jeremy Menez ve Samir Nasri gibi iki önemli yıldızı katan Antalyaspor, bir yıldız transferinde daha mutlu sona ulaşmak üzere. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, kırmızı-beyazlıların, bonservisi Roma'da bulunan Fransız orta saha William Vainqueur'ü transfer ettiğini iddia etti.

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki futbolcu, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Roma'ya dönmüştü. Haberde Avrupa'da İspanya hariç yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Bologna ve Marsilya'yla sözleşme imzalamayan Vainqueur'ün Antalyaspor ile anlaştığı ve transferin birkaç saat içerisinde noktalanacağı kaydedildi.

WILLIAM VAINQUEUR KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 19 Kasım 1988 (28 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Neuilly-sur-Marne / Fransa

BOYU: 1,79 m

UYRUĞU: Fransa

MEVKİ: Orta saha - ön libero

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5,5 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Nantes, Standard Liege, Dinamo Moskova, Roma, Marsilya

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 33 maç 1 asist 8 sarı kart

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