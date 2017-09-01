Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda dün Fransa'ya 4-0 yenilen Hollanda'da bir şok daha yaşandı. Oyuna 64. dakikada dahil olan Fenerbahçeli Robin van Persie sakatlık geçirdi. Tecrübeli oyuncunun 3 Eylül'de oynanacak Bulgaristan maçı öncesinde milli takım kadrosundan da çıkarıldığı açıklandı.

Fenerbahçe, 26 Ağustos Cumartesi günü yaptığı açıklamada Van Persie'nin omuzundan sakatlık geçirdiğini ve 10 gün ile 2 hafta arasınad bir süre omuzunun sabit tutulması gerektiğini açıklamıştı. Tecrübeli santrfor daha sonra Hollanda Milli Takımı'na davet edilmiş ve antrenmandaki görüntüleri, sarı-lacivertli taraftarlarca eleştirilmişti.

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