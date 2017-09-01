Bursaspor, Necid'i Slavia Prag'a kiraladı

Bursaspor 2015-2016 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Çekyalı forvet Tomas Necid'i kiralık olarak Slavia Prag'a gönderdi.



Tecrübeli forvet geçtiğimiz sezonda takımda yer bulamamış ve Polonya'nın Legia Varşova takımına kiralanmıştı. Yeşil-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Çekya'lı forvet oyuncumuz Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübüne 1 yıl kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Tomas Necid

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