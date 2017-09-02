Beşiktaş transfer haberleri - Domagoj Vida'dan Fikret Orman'a: "Beni buradan kurtarın"

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Dinamo Kiev’in yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine Siyah-Beyazlılar’ın transferini ocak ayına bıraktığı Hırvat stoper, başkan Fikret Orman’a, “Burada kalmak istemiyorum. Ayrılmak için her yolu denedim ama beni bırakmıyorlar. Beni bir an önce buradan kurtarın” dedi