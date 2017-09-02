Mitroglou masaya imza attı

Benfica'dan Marsilya’ya transfer olan Yunan golcü Kostas Mitroglou, imza töreninde fotoğraf çekimi sırasında sözleşme yerine masaya imza atınca sosyal medyada alay konusu oldu. Durumun farkına varamayan 29 yaşındaki Mitroglou, konuyla ilgili konuşma- Sen neymişsin be dan salondan ayrıldı.

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