Yalçın Ayhan: Uçakta dönerken sinirimden ağladım

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yalçın Ayhan, Beşiktaş'ta yaşadığı macerayı anlattı.
Akşam gazetesinde yer alan röportajında Yalçın Ayhan şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'a transferim sonrasında inanın ne olduğunu anlamadım. Önce İngiltere kampına gittim sonra 1 gün sonra İstanbul’a dönmem gerektiğini söylediler ne olduğunu bende anlayamadım. İnanın bunu ilk kez söylüyorum uçakta dönerken sinirimden ağladım ama bunlar büyük camiayı karalamak için bahane değildir. Ben Beşiktaş’ın alt yapısında da oynadım. Türkiye’nin en büyük camialarından bir tanesidir. Biz profesyonel oyuncularız hiç takılmadan önüme bakarak işime dönüş yaptım. Kısmet değilmiş. Böyle bir tecrübe yaşamış oldum. Ben hayatım boyunca kimseyi karalamak istemedim. Nasip değilmiş.
MİLLİ TAKIM İÇİMDE UKDE KALDI
Benim açımdan milli takım beklentim vardı ve her zaman oldu. Orası herkesin isteyeceği yer ve adaletin dağıtılacağı yerdir. Ligin iyi oyuncularının seçildiği noktadan akla gelirse bundan önce Fatih Terim şimdi Lucescu başladı. Bütün verilen kararlara saygı duyuyorum. Benim içimde kalan bir uhde var. Arkama baktığımda 34-35 yaşıma geldiğimde 1 kez a milli olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Futbol camiasında büyüklerimiz hep bizi onore ediyor ama inşallah bize de nasip olur.
BEŞİKTAŞ HAK ETTİ
Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Oynadıkları oyun, taraftarları ile rakibimizin gözünden baktığımız zaman hak ettiklerini düşünüyorum. Zaten 1 sene önce kazandıkları şampiyonluğu perçinlemiş oldular. Bizim Başakşehir’le şampiyon olamamamızın nedeni Anadolu takımlarına kaybettiğimiz puanlardı.
CENGİZ MİSLİYLE GERİ VERİR
"Cengiz Ünder’i ben çok severim. Tesiste 1 yıl boyunca birlikte kaldığım için yakından tanıyorum. Gurur duyuyorum çok farklı bir yetenek olduğunu düşünüyorum. O paraların kat kat fazlasını çıkartabilecek ve başarılı olacağını düşünüyorum. Gelişimi çok yüksek bir oyuncu. Mesela Doka iyi bir sezon geçirmesine rağmen 19 yaşında gelip onu silip önüne geçebiliyorsunuz bu çok normal değil.
EN ÇOK DROGBA ZORLADI
Galatasaray döneminde Drogba en çok zorlandığım forvet diyebilirim. O zaman Kasımpaşa forması giyiyordum ama vuruş kalitesi yüksek, ciddi bir dünya yıldızıydı.
MALATYA DOĞRU YER
Benim açımdan son derece güzel bir seçim oldu. Malatya takımının ve Ertuğrul Sağlam’ın bana olan ilgisi benim burayı seçmemde önemliydi. 12-13 sezondur büyük bir hasretle beklenen bir camia ve Süper Lig’e yeni çıkan bir takımdayım. Bende son 4-5 transferimde Başakşehir, Kasımpaşa, Antalyaspor ve şimdi Y.Malatya. Buna biraz şans, biraz pozitif enerji diyebiliriz.
ÖNCELİĞİM İŞİMDİR
Ben evli ve 2 çocuk babasıyım. Tatil yaparken bile işimi aksatmam. Ailemle 16 gün boyunca tatil yapamadım. Benim önceliğim işim ve çok çalışıyorum. Çünkü işimde başarılı olduğum sürece mutlu oluyorum. Bana güvenen bir camia var ve o sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Kendime sınır koymadım. 1, 2, 3 yıl daha oynayabilirim."
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