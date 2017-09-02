Galatasaray, Eyüpspor ile hazırlık maçı yapacak. 2018 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen 1 hafta arada hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sezona 3 maçta 3 galibiyetle başlayan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Eyüpspor ile hazırlık maçı apacak. Galatasaray - Eyüpspor hazırlık maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma GS TV kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor galibiyetleri ile sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, 9 puanla milli maç arasına girdi. Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Eyüpspor ile yapacağı hazırlık maçının ardından hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY EYÜPSPOR'U 4-0 YENMİŞTİ

Galatasaray, 2016-2017 STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasındaki Kayserispor maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor ile antrenman maçı yaptı.

Sarı-Kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilen karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal 11'iyle çıktı. İkinci yarının başında ise Berk İsmail Ünsal'ın yerine Birhan Vatansever dahil oldu.

Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanırken goller Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi.

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