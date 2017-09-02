Volkan Demirel 2. kez baba oldu

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.



Zeynep-Volkan Demirel çiftinin ikinci kız çocukları Yeda, 4 kilo 300 gram ve 53 santimetre olarak dünyaya geldi. Çiftin Yade isminde bir kız çocuğu daha var.



Sarı-lacivertli kulübün, resmi internet sitesinden yayınlanan mesajında, "Zeynep-Volkan Demirel çiftine çocuklarıyla birlikte mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER