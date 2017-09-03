Ukrayna: 2 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

A Milli Takımımız, Mircea Lucescu ile çıktığı ilk karşılaşmada Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Rumen hoca yönetiminde iyi performans sergileyemen takımımızda Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun geri dönmesi mağlubiyete engel olamadı...

2018 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Mücadelenin ilk dakikaları ortada başladı. Ukrayna, 18. dakikada Andriy Yarmolenko'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Yarmolenko'nun net bir şekilde ofsaytta olduğunu tüm dünya gördü ancak İspanyol hakemler Borbalan, Cabanero ve Barbero bunu göremedi!

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta topun kale çizgisinden dışardan çevrildiği pozisyonda Ukrayna, Yarmolenko ile bir gol daha buldu.

Öte yandan Mircea Lucescu'nun ilk 11'i tartışma konusu oldu. Milliler ne yazık ki oynadığı futbolla hüsran yaşattı. İşimiz ise yine hesaplara kaldı! Puanını 14'e çıkaran Ukrayna, Hırvatistan-Kosova maçının yarıda kalması nedeniyle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 beraberliği bulunan A Milli Takımımız ise 7. maçlar sonunda 11 puanla 4. sırada kaldı.

UKRAYNA: 2 - TÜRKİYE: 0

STAT: Metalist

HAKEMLER: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero Martinez, Diego Barbero Sevilla (İspanya)

UKRAYNA: Pyatov, Butko, Khacheridi, Matvienko, Kryvtsov, Stepanenko, Konoplyanka (Dk. 90 Zinchenko), Rotan (Dk. 79 Malinovskyi), Kovalenko, Yarmolenko, Kravets (Dk. 70 Besedin)

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz (Dk. 73 Çağlar Söyüncü), İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Arda Turan), Tolga Ciğerci, Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 18 ve 42 Yarmolenko (Ukrayna)

SARI KARTLAR: Dk. 71 Besedin (Ukrayna), Dk. 86 Oğuzhan Özyakup (Türkiye)



MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

18. dakikada Ukrayna öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Konoplyanka ceza sahasına girdi, Kravets'e pasını bıraktı. Kravets, geriden gelen Kovalenko'ya pasını attı. Kovalenko da bekletmeden ceza sahası içindeki Yarmolenko'ya pasını gönderdi. Yarmolenko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Savunmadan atılan uzun pası Kravets kontrol etti. Sol kanattan ceza sahasına giren Kravets, dar açıdan sert vurdu, kaleciden dönen topu Kovalenko önünde buldu. Bu oyuncunun ayağından açtığı topu, son anda savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada Ukrayna farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Ukrayna atağında, Konoplyanka, ceza sahasına girdi. Son çizgiye indi ve pasını altı pasın önündeki Yarmolenko'ya attı. Yarmolenko, Mehmet Topal'ı ekarte ederek topu boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada gelişen Ukrayna atağında, Emre Belözoğlu'nun hatalı pasını kapan Konoplyanka, ceza sahasına doğru ilerledi. Konoplyanka'nın ceza yayına yakın noktadan attığı şutta top, direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada Ukrayna yine etkili geldi. Sağ kanattan atılan uzun topu Türkiye ceza sahası önünde kontrol eden Matvienko, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

77. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Konoplyanka'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Besedin kafayı vurdu, top üstten dışarıya çıktı.

78. dakikada gelişen Ukrayna atağında, Yarmolenko'nun savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pası Konoplyanka kontrol etmek istedi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu son anda kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

84. dakikada Ukrayna 3. golüne yaklaştı. Türkiye ceza sahası dışında topla buluşan Konoplyanka, yerden sert vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan yatarak yumrukladı. Boşta kalan topu, savunma tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

89. dakikada gelişen Ukrayna atağında Malinovskyi'nin sol kanattan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafa ile topu ceza sahasının dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Yarmolenko, yerden çok sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

90+2. dakikada Arda Turan sol kanatta topla buluştu. Arda, Ukrayna ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunu attı, top kalecinin kontrolünde yan ağlara gitti.

Karşılaşma Ukrayna'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ukrayna

türkiye

Milli Takım

2018 Dünya Kupası Elemeleri