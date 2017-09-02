Ukrayna - Türkiye | CANLI ANLATIM

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takımımız, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna'yla karşılaşıyor...
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UKRAYNA - TÜRKİYE
Ukrayna: Pyatov, Butko, Rotan, Khacheridi, Matviyenko, Stepanenko, Kryvtsov, Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko
TÜRKİYE: Volkan, Şener, Serdar, Mehmet Topal, İsmail, Emre, Ozan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
SAAT: 21:45
YAYIN: TV8
STAT: Metalist
HAKEM: David Fernandez Borbalan
MİLLİLER, 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan milliler, o tarihten sonra yaptığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise yalnızca 2 gole izin verdi. Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.
- LUCESCU: 10 PUAN BİZE YETMEZ Kalan 4 maçı da kazanmamız gerekiyor. Alacağımız 10 puan belki bizi dünya kupasına taşımayabilir. Oyuncularım yapabileceklerine inanıyorlar. Ben de istediğimiz sonuçları alabilecek kalitede olduklarına inanıyorum.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 7. maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Hırvatistan
|6
|4
|1
|1
|11
|2
|9
|13
|İzlanda
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|3
|13
|Türkiye
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|5
|11
|Ukrayna
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|4
|11
|Finlandiya
|6
|0
|1
|5
|4
|10
|-6
|1
|Kosova
|6
|0
|1
|5
|3
|18
|-15
|1
8. RANDEVU
Türkiye, Ukrayna ile bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar sahadan 4 kez galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. 2 mücadelede ise galip taraf çıkmadı. Geride kalan 7 karşılaşmada Milli Takım, Ukrayna filelerini 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.
LUCE İLK MAÇINDA
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu getirildi. Lucescu, ilk maçına Ukrayna karşısında çıkıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Ukrayna'da yıllarca Shakhtar Donetsk'i çalıştırmıştı.
LUCESCU, ARDA VE EMRE'Yİ KADROYA ALDI
Teknik Direktör Mircea Lucescu, Ukrayna maçının kamp kadrosuna Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ı çağırmasının yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu da dahil etti. Emre, en son 3 yıl önce Milli Takım'da forma giymişti. Kadronun açıklamasının ardından Oğuzhan Özyakup'un kadroya alınmaması da gündem olmuştu. Lucescu, daha sonra da Oğuzhan'ı kampa çağırdı.
Ukrayna ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Diego Barbero yapacak.
- Ukrayna
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- Milli Takım
- 2018 Dünya Kupası Elemeleri
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