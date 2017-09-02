Eyüpspor: 2 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU

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Müsabakanın hakemleri aut kararı verirken, Yasin Öztekin topun son olarak kendisine çarptığını, pozisyonun korner olduğunu belirtti. Kararı korner olarak düzelten hakem Emre Malok, örnek davranışı dolayısıyla Yasin'i tebrik etti. Taraftarlar da tecrübeli futbolcuyu alkışladı.