Yıldırım Demirören: Hakemleri Collina'ya şikayet edeceğiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada yapılan hakem hataları, maça damga vururken TFF Başkanı Yıldırım Demirören de hakemlerle ilgili olarak konuştu.

Ukrayna'nın 18 ve 42. dakikalarda Yarmolenko'yla bulduğu gollerde yapılan hakem hataları, gündem oldu. İlk golün öncesinde vuruşu yapan Yarmolenko'nun ofsaytta olması, 2. golde de topun kale çizgisinin dışından çevirilmesi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yıldırım Demirören de yenilgiyi hakem hatalarına bağladı. Beyaz TV'de çıkan habere göre Demirören, "Hakem yüzünden kaybettik. Sağ taraftaki yardımcı hakemi Collina'ya şikayet edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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