"Lige verilen ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi"

Sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan ve Avrupa arenasına veda eden Fenerbahçe üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışıyor... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Süper lig’de deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet camiaya biraz olsun moral verirken, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara da Sarı-Lacivertliler’in lehine oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Başkent’teki maç sonrasında oyuncularına verdiği iki günlük iznin ardından yoğun bir çalışma programına girdi. Her gün önce salonda sonrada sahada çalışan Sarı-Lacivertliler’deki tempo Kocaman ve kurmaylarının yüzünü güldürdü. Takımın performansını masaya yatıran teknik heyet, “Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara ilaç gibi geldi” görüşünde birleştiler.



YARALAR SARILIYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibinin bu sonuca varmalarının nedenleri ise şunlar: Takımın yeni gol umudu olan Roberto Soldado performansını yapılan çalışmalarla daha da artırarak üst seviyeye geldi. Geçen sezondan bu yana sakatlığı bulunan Jose Fernandao ise iyileşerek takımla çalışmalara başladı ve oynayacak durumda. Yine sakatlığı bulunan Alper Potuk’un durumunda da hızla iyileşme var ve Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Bir diğer yeni transfer Luis Neto da takıma alışmaya başladı. Mehmet Ekici için de kendisini fiziksel açıdan güçlendirme bakımından milli maç arası iyi bir fırsat oldu.

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