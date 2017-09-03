Fenerbahçe'de yönetim Van Persie ile görüşecek

Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Robin van Persie dün İstanbul’a döndü. Gazete Habertürk'ün haberine göre, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanırken önce Aykut Kocaman’ın ardından da yönetim RVP ile bir görüşme yapacak. Gençlerbirliği maçında sakat olduğu için 2 hafta forma giyemeyeceği belirtilen RvP, Hollanda Milli Takımı’nda forma giyerek tepki çekmişti. Bu maçta da dizinden sakatlanan tecrübeli oyuncunun durumunu önce Kocaman sonra da yönetim masaya yatırarak hakkında bir durum değerlendirmesi yapılacak.

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