Felipe Melo, rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletti

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, Brezilya’da rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletip odasına koyunca dikkatleri üzerinde topladı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu resmi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda gösterdi. Sambacı, Palmeiras’ın Penarol ile oynadığı maçta attığı yumruk yüzünden 6 maç ceza almıştı.

felipe melo

Palmeiras

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