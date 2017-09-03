Ukrayna - Türkiye maçı yazar yorumları

HALİL ÖZER / RUHUMUZ NEREDE

Tamam çok kötüyüz.

Hatta kötünün kötüsü.

Oraya geleceğiz.

Ama bu kadar kötü olmamız İspanyol hakemleri hiç ilgilendirmez.

İlk gol net ofsayt.

İkinci golün ortası açık bir şekilde dışarıdan çevrildi.

İkinci yarıda Cengiz’in penaltısı verilmedi.

Üst düzey bir maçta bu nasıl hakemlik! Hem de İspanyol hakem. Hem de Borbalan. Rezillikte birinci. Tam bir skandal, Adam resmen tetikçilik yaptı. TFF kesinlikle bu maçın hakemi için UEFA’da devreye girmeli.

Gelelim bize.

Tamam futbolumuz zaten yok. Peki ruhumuz nerede?

Biz o ruhla nerelerden dönmüş bir takımız. Ben son yıllarda bu kadar acemi, bu kadar isteksiz, bu kadar beceriksiz bir Milli Takım görmemiştim.

Lucescu’ya elbette geleceğim. Ama önce şunu belirtmek istiyorum. Son iki yıldır her türlü rezilliği yaşayan ve yaşatan bir Milli Takım’ın papaz kadrosu hala bu kadrodaysa bu sonuçlara şaşırmamak lazım.

Lucescu’ya ilk maçta yüklenmek ayıp olur. Ama şu var. Lucescu tecrübesinde bir hocanın bu ülkenin en nefret ettiği futbol tarzını benimsemesi benim gerçekten moralimi bozdu. Önce gol yememe, oyunu kontrol etme, topu döndürme, rakibi durdurma, dikine gitmeme yaratıcı oyuncuları görmemezlikten gelme nasıl bir hastalıktır arkadaş. Olmuyor işte.

Yine de diyorum ki Hırvatistan maçında daha farklı bir Türkiye bekliyorum. Bu ülkede biz nelere sabrettik. Lucescu’ya mı etmeyeceğiz?

Bu maçta tanıyamadığım oyuncular vardı. Örneğin Cengiz. Yahu arkadaş bir topa dokun. Ya Hakan Çalhanoğlu. Senin menajerini tebrik etmek lazım. Milan’da nasıl oynayacak gerçekten merak ediyorum. Bir kere de Milli Takım’a ağırlığını koy.

İzlanda kaybettikten sonra umutlar zirve yapmıştı. Ama bu kadar kötüsünü hiç beklemiyordum. En azından bir beraberlik bile bize iyi gelirdi. Şimdi her şey zora girdi. Ukrayna iyi oynadı ama hakem katkısını unutmamak lazım.

Kısacası futbolumuz tam bir batak içerisinde. Bir yenilik bir devrim lazım. Nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Ama böyle gitmez. Bu TFF ile hiç gitmez.

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EMRE BELÖZOĞLU

Takımda çok genç oyuncu vardı. Ama bir tanesi bile Emre Belözoğlu'nun isteğine, hırsına yaklaşamadı. Keşke 10 yaş daha genç olsaydı.

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FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR

Tüm Türkiye dünkü maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarların neler çektiğini çok iyi anladı. Başta Şener olmak üzere Ozan, Mehmet ve İsmail. Özgüven eksikliği adamların ciğerlerine işlemiş. Gerçekten yazık.

İBRAHİM YILDIZ: YANLIŞ KADRO VE HATALI PLAN

Dünya Kupası’na katılmak için dün alınacak sonuç çok önemliydi. Kazanamayan için bu fırsat büyük olasılıkla kaçmış olacaktı. Bu nedenle yüksek gerilimli bir karşılaşmaya tanık olduk. Golleri atan, kaçıran Ukrayna oldu. Kötü hatta çok kötü oynayan bizdik…

Fatih Terim’in ardından, “rica-minnet” Milli Takım’ın başına getirilen ve yüklü bir para alan Rumen teknik adam, daha göreve gelir gelmez kendini garantiye aldı. “Ukrayna maçını alamazsak, Rusya hayal olur” diyerek, bugüne dek toplanan puanların yetersizliğini vurguladı. Ya da önceki yönetimi işaret etti. Topu taca attı. Sorumluluğu da üzerinden…

Tartışmalar bir yana, asıl rezalet maç başlayınca ortaya çıktı. Kadro seçimi, yerleşim ve taktik baştan aşağıya yanlıştı. Sanki, her şey Ukrayna lehine hazırlanmıştı. Elimizde top tekniği yüksek oyuncu sayısına bakıldığında rakibin çok önündeyiz. Buna rağmen; kurgu, pas trafiği ve rakibin arkasına sarkma yerine, savunma ağırlıklıydı. Lucescu ilk planda topu rakibe bırakmış, oyunu kendi yarı sahasında kabul etmişti. Anlaşılan kontra toplarla sonuca gitmek istiyordu. Dün gördük ki, ilk maçında çuvalladı. İlk 45 dakikada doğru dürüst bir atağımız yoktu. Hakan’ın kullandığı tek kornerle rakip kaleye gidebildik. Hepsi bu…

Şimdiye kadar izlediğimiz en kötü savunma diyebiliriz dün oynayan 4’lü için. Önde rakibe basmayınca onların da yapacağı fazla bir şey yoktu aslında. Atakların çoğunluğu sağ bek Şener’in bölgesinden geldi. Her top orta ya da pas olarak ceza alanı içindeydi. Serdar Aziz ile Mehmet Topal, zaten eleştirilen oyuncular. Dün de hatalar zincirinin halkasıydılar. Bu kadar vasat, disiplinsiz ve rakibi boş bırakma olacak şey değil. Açıkçası bir varlık gösteremedik. Kötü oynadık. Sayısız top kayıpları hiç yakışmadı.

İlk yarı yediğimiz iki golde de, hakem hatalarını söylemeliyiz. İlk gol kesin ofsayttı. İkincisi ise dışarıdan çevrildi. Fakat, en az 3-4 tane yüzde yüz verdiğimiz pozisyonlara ne diyelim?

Ukrayna sistem takımı. Takım oyunu oynuyorlar. İleri geri bir makine gibi çalışıyorlar. Fizik güçleri bize göre daha iyi. Teknik becerileri ise neredeyse sıfır. Öyle pozisyonları harcadılar ki, bir başka takım olsa sonuç çok farklı olabilirdi.

Oyunun son bölümü Ukrayna’nın istediği gibi oynandı. 2 golün verdiği rahatlıkla, taktiksel denemeler yaptılar. Tempoyu düşürdüler. Oyuncu değişiklikleriyle daha çok risk alan Türkiye ne yazık ki gol atacak pozisyon bulamadı.

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EMRE'YE BRAVO

Takımın en heyecanlı, coşkulu ve mücadeleci adamıydı. Oyunun kurgusunu ve taktiğini 37 yaşındaki Emre yapsa bu rezalet yaşanmazdı.

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