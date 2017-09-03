Ukrayna - Türkiye maçına damga vuran fotoğraf

Milli Takım’ın Ukrayna yenilgisi, Ay-Yıldız’a gönül verenlere saç-baş yoldurttu. Çok sert tepkiler geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre özellikle Arda, Burak, Selçuk ve Caner’in ellerinde telefonla gülüp eğlendikleri bu fotoğraf, adeta eleştirilerin sembol resmi oldu.

Ukrayna - Türkiye

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

arda turan

burak yılmaz