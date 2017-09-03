Milli Takım Puan Durumu - Dünya Kupası I Grubu puan durumu

2018 Dünya Kupası elemeleri I Grubu’nda Ukrayna, Kharkiv’de konuk ettiği Türkiye'yi 2-0’lık skorla mağlup ederek puanını 14’e yükseltti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Andriy Yarmolenko ile öne geçen Ukrayna, skoru belirleyen golü ise ilk yarının sonlarına gelinirken yine Andriy Yarmolenko buldu. Peki, Milli Takım puan durumu ne? İşte 2018 Dünya Kupası I Grubu puan durumu...

MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU - 2018 DÜNYA KUPASI I GRUBU PUAN DURUMU

OM G B M AG YG A P Ukrayna 7 4 2 1 11 5 6 14 Hırvatistan 6 4 1 1 11 2 9 13 İzlanda 7 4 1 2 9 7 2 13 Türkiye 7 3 2 2 11 8 3 11 Finlandiya 7 1 1 5 5 10 -5 4 Kosova 6 0 1 5 3 18 -15 1

MİRCEA LUCESCU, REZİL FUTBOLA RAĞMEN İYİMSER BİR TABLO ÇİZDİ: ŞANSIMIZ VAR

Ukrayna karşısında sahadaki futbolcular kadar performansı eleştirilen isimlerden biri teknik direktör Mircea Lucescu'ydu... 3 ay önceki Kosova maçının 11’inde 7 değişiklik yapan Luce, rezil oyuna rağmen maç sonunda 'olumlu' açıklamalar yaptı. Hırvatistan karşısında daha iyi bir takım izlettirmek istediklerini söyleyen Rumen hoca, “Şimdi evimizde başka bir maç oynayacağız. Bizim aldığımız yenilgiye rağmen Finlandiya’nın İzlanda karşısında aldığı galibiyetle hala şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umut ediyorum. Oynayacağımız 3 maçın 2’sini sahamızda oynayacağız. Kazanmayı ümit ediyoruz. Ama futbolcularım, seviyelerinde değiller. Artık farklı bir şekilde sahaya çıkmalıyız” dedi.

‘TÜRK OYUNCU ÇIKMIYOR’

Göreve geldiği günden itibaren ‘yabancı kuralına’ dikkat çeken ve “İzleyecek Türk futbolcu bulamıyorum” diyen Lucescu, yine aynı konuya değindi. Rumen hoca, “Ukrayna Milli Takımı, 2 kulüpten oluşan oyunculardan, bizim takımımız 10-15 takımdan oluşan futbolculardan kurulu. Önümüzde 3 günümüz var. İsim vermek istemiyorum ama az antrenman yapmış oyunculardan değil, daha farklı bir kadro çıkarmayı düşünüyorum. 9 yabancı oyuncu, 2 Türk oyuncuyla oynayan kulüplerden Türk oyuncu çıkarmak kolay değil” diye konuştu.

‘HATALAR RAKİBİ BESLEDİ’

Lucescu, hakemlerin yaptığı hataları da eleştirdi. Deneyimli hoca, “Ukrayna takımı bizden daha iyi organize ve süratliydi. Zaferi hak ettiler ama hakem hataları tarafından da beslendiler. İlk gol ofsayttı. İkinci golde de top auta çıkmıştı. Bir de penaltımız verilmedi. Serdar’a yapılan hareket kırmızı kartlıktı. Bunlar oldu ama ben kendi oyunumuzdan memnun değilim” dedi.

DEMİRÖREN: COLLİNA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ

Ukrayna karşısında oynanan kötü futbol kadar hakem hataları da maça damga vururken, İspanyol hakemlerin berbat yönetimi TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i de çileden çıkardı. Beyaz TV’de yer alan habere göre; hakemleri sert şekilde eleştiren Demirören’in, “Hakem yüzünden kaybettik. Yardımcı hakemi Collina’ya (FIFA Hakem Komitesi Başkanı) şikayet edeceğiz” dediği ileri sürüldü.

TEK SAVAŞAN KAPTAN EMRE!

Milliler'in Ukrayna karşısında hali içler acısıydı... Herkesin tel tel döküldüğü ortamda ayakta kalan tek isim emre Belözoğlu’ydu... 3 yıl sonra Milli Takım’a dönen 37 yaşındaki futbolcu, kaptan olarak çıktığı maçta canla başla savaştı. Ancak emre’nin bu mücadelesine takım arkadaşları ayak uyduramadı. Ay-Yıldızlılar’ın berbat futboluna rağmen tecrübeli yıldız, özverili oyunu nedeniyle alkış topladı. emre, maç sonu yaptığı açıklamada, “Futbolda dünün olmadığına inanırım. Bugünü bir kenara bırakmak gerek. Önümüzde Hırvatistan maçı var. Daha organize daha konsantre olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Milli Takım Puan Durumu