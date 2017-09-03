A Milli Takım Eskişehir'e geldi

A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçı için kente geldi.



Özel uçakla Ukrayna'nın Kharkiv kentinden Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.



Otelde kampa giren milliler, maç öncesi ilk çalışmasını bu akşam Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirecek.



Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında dün deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenilmişti.

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