Yeni Malatyaspor'dan Reyes ve Welliton hamleleri!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligde geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan sarı-siyahlı ekip daha önce bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Issiar Dia, Başakşehir'den Yalçın Ayhan ve Hollandalı Nacer Barezite ile güçlendirmişti. İHA'da yer alan habere göre Evkur Yeni Malatyaspor, İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes ve Kayserispor'dan ayrılan Welliton'la görüşmelerini yoğunlaştırmış durumda.

Haberde takıma yıldız oyuncu kazandırmak için görüşmelerini yürüten başkan Adil Gevrek'in teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan Reyes ve Welliton için onay aldığı belirtildi. Daha önce adı Galatasaray'la da anılan Welliton'la imzanın an meselesi olduğunun altı çizildi. Sarı-siyahlı yönetimin transfer dönemi bitmeden en az 3 transfer daha yapacağı öğrenildi.

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