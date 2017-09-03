Antalyaspor'un yeni transferi William Vainqueur, Antalya'ya geldi!

2 yıl önce Samuel Eto'o'yu, bu yaz transfer döneminde ise Jeremy Menez ve Samir Nasri gibi yıldızları kadrosuna katan Antalyaspor, bir yıldız transferinde daha mutlu sona ulaşmak üzere...

Kırmızı-beyazlı kulübün 3 yıllığına prensipte anlaşma yaptığı 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Antalya Havalimanı CIP binası önünde bir grup Antalyasporlu taraftar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kendisine hediye edilen Antalyaspor atkısıyla poz veren Vainqueur, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

WILLIAM VAINQUEUR KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 19 Kasım 1988 (28 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Neuilly-sur-Marne / Fransa

BOYU: 1,79 m

UYRUĞU: Fransa

MEVKİ: Orta saha - ön libero

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5,5 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Nantes, Standard Liege, Dinamo Moskova, Roma, Marsilya

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 33 maç 1 asist 8 sarı kart

William Vainqueur

antalyaspor