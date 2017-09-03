Sofiane Feghouli: Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile masada oturmak isterdim...

13 | 26

Hiç bir maçtan sonra gözyaşı döktün mü?

Evet. Cezayir-Almanya maçı benim için en üzgün olduğum maçtı. Bu maçta elendik ve bundan dolayı ağladım. Milli takım oyuncusu olarak belki de son kez Dünya Kupası'nda bulunuyordum ve bir sonraki etaba geçemediğimiz için gözyaşı döktüm.