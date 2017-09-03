Luka Modric: FIFA, oyuncuları önemsemiyor, askerdeymişiz gibi uyandırıldık

Hırvatistan ile Kosova arasındaki dün ertelenen 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçının kalan kısmı, bugün oynandı. Hırvatistan mücadeleyi Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 kazanarak ay-yıldızlılarımızın da bulunduğu grupta liderliğe yükseldi. Real Madrid forması giyen yıldız orta saha Luka Modric, karşılaşma sonrasında FIFA'ya yüklendi.

Kendilerine maçın ertesi gün oynanmasıyla ilgili olarak bir şey belirtilmediğinin altını çizen tecrübeli orta saha, "Dün akşam maçın oynanmayacağı söylendi ve bu yüzden geç yattık. Sabah askerdeymişiz gibi uyandık. Tabii ki bu durum, bir maç için uygun olmayan bir hazırlık. FIFA gösterdi ki futbolcular onların umrunda değil, önemsedikleri daha çok maçların oynanması! Bu sahada oynamak çok zordu ancak tekrar gördük ki bu durum kimsenin umrunda değil." dedi.

Modric, 5 Eylül'de karşılaşacakları Türkiye A Milli Takımı'yla ilgili olarak da "Türkiye'yle oynayacağımız maç çarşamba gününe ertelenmeliydi. Ancak bu bizim için bir mazeret değil, durumu değiştiremeyiz. Türkiye'yi çok iyi tanıyoruz. Umarım salı gününden sonra da grupta lider olacağız." ifadelerini kullandı.

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