Domagoj Vida: Türkiye'ye kazanmak için gidiyoruz

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız'la aynı grupta yer alan Hırvatistan, yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Adı Beşiktaş'la anılan Domagoj Vida, maçın tek golünü atarken karşılaşma sonunda açıklamalar yaptı.

Stadyuma gelerek destek olan taraftarına teşekkür eden tecrübeli stoper "Zemini düzelten görevlilere de teşekkür ediyoruz. Türkiye maçı öncesinde önemli bir galibiyet oldu. Maça az bir zaman kaldı ancak gücümüzü toplayarak Türkiye'de de 3 puana ulaşmak istiyoruz." dedi.

Vida, Finlandiya'nın İzlanda'yı 1-0 yenmesiyle avantaj elde ettiklerinin de altını çizerken "Türkiye'de alacağımız 3 puan, Rusya yolunda çok önemli olacak. Finlandiya da bize biraz yardımcı oldu ancak biz rakiplerimizin maçlarıyla değil, kendilerimizinkiyle ilgileniyoruz. Türkiye'ye kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Domagoj Vida

türkiye

2018 Dünya Kupası

beşiktaş