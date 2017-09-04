Yunanistan'ı 2-1 yenen Belçika, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

Yunanistan'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Belçika, Jan Vertonghen'in 70. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Yunanistan, bu gole sadece 3 dakika sonra Zeca ile cevap verirken 74. dakikada Manchcester United'ın yıldızı Romelu Lukaku sahneye çıktı. Yıldız golcü takımını tekrar öne geçirdi ve maç 2-1'lik Belçika üstünlüğüyle sona erdi.

Belçika bu sonuçla puanını 22'ye yükselti ve gurubunu lider tamamlamayı garantiledi.

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