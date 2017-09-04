Yabancı kuralı tartışması büyüyor! Büyük liglerdeki kurallarla Türkiye'yi eşleştirdik...

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Sözlerine "Bugün böyle değil. Milli takıma, oyuncuların pek çoğu farklı kulüp ve ülkelerden geliyor. Onları kısa süre içerisinde bir sisteme adapte etmeliyim. Bu kolay değil. Belki yabancı oyuncular, bir gün gençlerin gelişiminde değerli olacak ama A Milli Takım için bu durum sorun yaratıyor. Serbest dolaşımın olduğu yerlerde gençlere daha çok fırsat doğabilir ama diğer ülkelerin liglerinde yer alan kulüpler, kadrolarıyla milli takıma yardımcı olmalı. Benim dönemimde sahada 7 Türk oyuncu vardı ve çok daha büyük işler yapıldı." ifadeleriyle devam eden tecrübeli teknik adam, 2-0 kaybedilen Ukrayna maçı sonrasında da açıklamalar yaptı.