FUTBOL
Yabancı kuralı tartışması büyüyor! Büyük liglerdeki kurallarla Türkiye'yi eşleştirdik...
04 Eylül 2017 Pazartesi, 00:30:38 | Güncelleme: 09:57:37
HABERTURK.COM
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Türkiye son günlerde yürürlükte olan yabancı kuralını tartışıyor. Fatih Terim yerine 2+1 yıllığına göreve getirilen Mircea Lucescu'nun açıklamaları da tartışmaları etkiliyor.
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2015 yılında yabancı kontenjanında yeni bir düzenlemeye gitmiş, 2015-16 sezonundan itibaren kulüplerin 14 yerli 14 yabancı oyuncu bulundurmasını mümkün hale getirmişti.
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TFF'nin koyduğu diğer bir kriter ise 18 kişilik maç kadrosunda 1'i altyapıdan çıkmış olmak üzere 7 yerli oyuncunun bulundurulma zorunluluğuydu.
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören kuralı açıklarken o dönemki Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bu konuyla ilgili olarak 1 yıllık bir çalışmasının bulunduğunun altını çizmişti.
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Kulüpler Birliği Vakfı ile görüştüklerini de vurgulayan Demirören, Süper Lig'de bulunan 18 kulübün de onayını aldıklarını söylemişti.
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Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Habertürk'ten Kartal Yiğit'e konuşan Lucescu, siyah-beyazlıların sadece 3 yerli oynattığının altını çizmişti.
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Tecrübeli çalıştırıcı "Bu durum Milli Takım adına olumsuz bir tablo yaratıyor. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. Fenerbahçe ve Başakşehir de öyleydi. En fazla 3 Türk oynatılıyor. Ben sahada kimi izleyeceğim! Hangi bölgeye kimi alacağım? Bu durum sıkıntı yaratabilir" ifadelerini kullanmıştı.
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Rumen teknik adam 1 Eylül'de İtalya'dan La Gazetta dello Sport'a da demeç vermiş ve Türkiye'de daha önce çalıştığı dönemle bugünü kıyaslamıştı.
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Lucescu, "Türkiye'den 2004 yılında ayrılmıştım. O dönemde Türkiye, uluslararası arenada daha çok tanınıyordu. Milli takım dünya üçüncüsü olurken, Galatasaray ise Arsenal ve Real Madrid'i yenerek, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı. Türkler, iyi oynadığında İtalyan ve İngilizleri yeniyordu. Artık maçlarda takımlar sınırsız yabancıyla oynuyorlar. Bu nedenle eski takımı yakalamak zor." demişti.
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Sözlerine "Bugün böyle değil. Milli takıma, oyuncuların pek çoğu farklı kulüp ve ülkelerden geliyor. Onları kısa süre içerisinde bir sisteme adapte etmeliyim. Bu kolay değil. Belki yabancı oyuncular, bir gün gençlerin gelişiminde değerli olacak ama A Milli Takım için bu durum sorun yaratıyor. Serbest dolaşımın olduğu yerlerde gençlere daha çok fırsat doğabilir ama diğer ülkelerin liglerinde yer alan kulüpler, kadrolarıyla milli takıma yardımcı olmalı. Benim dönemimde sahada 7 Türk oyuncu vardı ve çok daha büyük işler yapıldı." ifadeleriyle devam eden tecrübeli teknik adam, 2-0 kaybedilen Ukrayna maçı sonrasında da açıklamalar yaptı.
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Lucescu, Ukrayna'da "Türk futbolunun durumu şu, büyük kulüpler 9 yabancı, 2 Türk oyuncu ile oynuyor. Bizim zamana ihtiyacımız var. Türkiye’nin iyi sonuçlar aldığı zamanlara baktığınızda, çekirdek kadrosu olan bir takım görürsünüz." dedi.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Ukrayna Milli Takımı'nın ağırlıklı olarak iki kulübün oyuncularından oluştuğunu, Türk Milli Takımı'nın ise 10-15 takımdan gelen futbolculardan kurulduğunu söyledi.
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Oysa Ukrayna'nın Türkiye karşısındaki ilk 11'i, 6 farklı takımdan gelen oyunculardan kuruluydu. Türkiye'nin de öyle...
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Üstelik Ukrayna ilk 11'inin Ukrayna Ligi'nde forma giyme süresi ise Türkiye'ninkinden 2 dakika daha az yani 76 dakikaydı.
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Biz de dünyanın önde gelen liglerinin yabancı kurallarını ve milli takımlarının son turnuvalara katılma durumlarını derledik...
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İNGİLTERE PREMİER LİGİ
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)
Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları
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FIFA sıralaması: 3
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
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İSPANYA LA LIGA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
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FIFA sıralaması: 1
2010 Dünya Kupası: Şampiyon
2012 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
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ALMANYA BUNDESLIGA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması
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FIFA sıralaması: 2
2010 Dünya Kupası: Üçüncülük
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Şampiyon
2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
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İTALYA SERIE A
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
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FIFA sıralaması: 4
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
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FRANSA LIGUE 1
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
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FIFA sıralaması: 5
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
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HOLLANDA EREDIVISIE
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: 18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş
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FIFA sıralaması: 11
2010 Dünya Kupası: İkincilik
2012 Avrupa Şampiyonası: Grup sonuncusu
2014 Dünya Kupası: Üçüncülük
2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
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BELÇİKA 1. LİG
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Altyapıdan yetişen en az 6 oyuncu bulundurulması
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FIFA sıralaması: 8
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
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PORTEKİZ PREMIER LİGİ
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
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FIFA sıralaması: 7
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
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TÜRKİYE SÜPER LİG
Yabancı oyuncu sınırlaması: Var
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 14
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11
Şart: Kadroda 2'si altyapıdan 4'ü Türkiye'de yetişen 14 yerli oyuncu bulundurulması. Ayrıca bir Türk kaleci bulundurulma zorunluluğu.
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FIFA sıralaması: 10
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Katılamadı
2016 Avrupa Şampiyonası: Grup üçüncüsü