Arda Turan, Ukrayna maçında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu

Türkyie, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya konuk oldu. 2-0 kaybedilen maç, gündeme birçok tartışma konusu bıraktı. Gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan ve başka isimlerin Milli Takım'a çağrılması, sosyal medyada yankı bulurken Mircea Lucescu'nun ilk 11 tercihi, ay-yıldızlıların ortaya koyduğu yetersiz futbol ve yedek kulübesinde futbolcuların gülerken çekilmiş fotoğrafı tartışma yarattı. Barcelona'da forma giyen tecrübeli futbolcu, o fotoğrafla ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Beyaz TV'ye konuşan Arda Turan, fotoğrafla ilgili olarak "O fotoğrafı koyup, hiç dakika oynamamış oyuncuları konuşmak doğru değil. Maçtan 2 saat önce çekildi o fotoğraf. Birine saldırmak çok hatalı bir davranış ama bu Bilal Meşe'ye olduğu için değil, bir şiddet davranışı olduğundan dolayı hatadır. İnsanların arkasından yalan söylemek, iftira atmak... Bunlar daha büyük yanlışlardır. Beni hala paracı sanıyorlar, üstümde kaldı. İnsanlar, maç oynanırken biz yedek kulübesinde böyle oturduğumuzu sanılıyor, sıkıntı orada. Euro 2016'da bütün dünyanın gözü önünde ıslıklandım. Ne yaptım ben?" ifadelerini kullandı.

Adı Galatasaray ile anılan tecrübeli futbolcu, transfer ihtimaliyle ilgili de konuştu. Barcelona'da mutlu olduğunun altını çizen Arda, "Barcelona ile 3 senelik kontratım var ve burada çok mutluyum. Galatasaray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim. Ama taraftarın beni Galatasaray'da görmek istemediğini biliyorum. Kariyerimi Barcelona'da sürdüreceğim. Galatasaray taraftarının ne hissettiğini bilebilecek kadar Galatasaray taraftarıyım. Barcelona'da çalışır, aslanlar gibi de oynarım. Kimse merak etmesin." dedi.

Arda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fatih Terim'le ilgili olarak söylediği "Şimdi ismini söylemek istiyorum, sana ayıp etmiş ama büyük emekleri olan o ismi örnek alma. Yarın öbür gün o şahısla kucaklaşırsa Arda Turan adam falan değildir." şeklindeki ifadelere ise "Abi bir ricada bulunacağım, daha önce bizimle beraber çalışmış, üzerimizde emeği bulunan biriyle ilgili olarak şahsımın olduğu yerde kötü bir söz söylettirmek istemem. Müsaden olursa ben kapattıktan sonra istediğini konuşursun." cevabını verdi.

Arda Turan, haziran ayında oynanan Makedonya karşılaşması sonrasında İtalya'ya giden Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmıştı. Dönemin Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından 1 maçlık kadro dışı bırakma cezası alan tecrübeli futbolcu, Kosova maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısıyla Milli Takım'ı bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Yıldız oyuncu Mircea Lucescu'nun göreve gelmesinin ardından ay-yıldızlı formaya geri dönmüş ve Ukrayna ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

arda turan

Ukrayna

Milli Takım

galatasaray