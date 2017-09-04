Tudor'un imdadına Denayer yetişti

Milli Takım’ın ukrayna ile oynadığı milli maçta burnu kırılan ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz’in en az üç hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenirken, milli oyuncunun sakatlığı ile büyük bir şok yaşayan teknik direktör İgor Tudor’un imdadına yeni transfer denayer yetişti. Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; M.City’den 1 yıllığına yeniden kiralanan Belçikalı oyuncunun Antalya maçında Maicon ile birlikte savunmanın ortasında görev alacağı öğrenildi.

‘İYİ Kİ TAKVİYE YAPMIŞIZ’

Teknik direktör Igor Tudor, Ahmet Çalık’tan da her an oynayacakmış gibi hazır olmasını isterken, favori ismin Jason denayer olduğu belirtildi. Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası ise bazı yöneticilerin kendi aralarında yaptığı konuşmada, “İyi ki denayer’i almışız. Ne kadar doğru bir hamle yaptığımızı Serdar’ın sakatlığı sonrası daha iyi anladık” ifadelerini kullandığı bildirildi.