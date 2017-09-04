Kemal Özdeş: "Bu karar haksızlık"

Habertürk Spor'dan Volkan Köse'nin haberine göre; Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Akhisar Belediye maçında tribüne gönderilmesiyle ilgili olarak önemli iddialarda bulundu... Paşa’nın başarılı hocası, “Beni, oynadığımız oyunun yanı sıra bir de maçın sonunda tribüne gönderilmek çok üzdü. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun çok durdu. Akhisar takımı normal olarak süreyi eritmek için bu yola başvurdu. Bu duraklamaları 4. hakemimize tüm ikinci devre hatırlattım. Maçın en az 7 dakika uzaması gerekirken 3 dakika uzatma gösterdi. 2-0 geride olmamıza rağmen bu durumla ilgili itirazım oldu. Burada tribüne gönderilmekten çok oyunun uzatılmaması önemliydi” ifadesini kullandı.

‘KARARLARA İTİRAZ ETMEDİK’

Teknik direktör Kemal Özdeş, “Takımımın hakkını savunurken 4. hakem tarafından tribüne gönderildim. Maç boyunca hakemlerimiz iyi bir yönetim sergiledi. Sonuca etki edecek bir hata olmadı. Kararlara hiçbir şekilde itiraz etmedik. Uzatmaya itiraz etmekten teknik direktör tribüne gönderilmemeli. Daha da kötüsü; söylediğim sözlerin yanlış anlaşılarak rapora yazılmasıydı. Bunu hiç hak etmedim. Bu karar haksızlık. Teknik direktörlük kariyerimde ilk kez tribüne gönderildim. Kulübümüz hakem itirazları konusunda çok hassas bir kulüp. Bu anlayışımız devam edecek. Oyuncuların gereksiz itirazdan ve kartlardan cezalandırıldığı belki de tek kulübüz” dedi.

"DAHA KALİTELİ BİR KASIMPAŞA İZLETTİRECEĞİZ"

Teknik direktör Kemal Özdeş, Kasımpaşa’nın genel durumu ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Özdeş, “Geçen hafta oynadığımız Akhisar maçı hepimizi çok üzdü. Maça baktığımızda beraberliğe üzülecekken maçı kaybetmek çok kötü bir durumdu. Ligin ilk iki maçına göre topa sahip olduğumuzda çok etkisizdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun ikinci yarısında kapandı, biz ise biraz daha önde oynadık. Yavaş oynamak işimizi zorlaştırdı. Rakibin direnci arttı. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Yediğimiz kontra bir golle geriye düştük. Daha iştahlı ve çabuk oynamak gerekiyordu, yapamadık. Rakip 10 kişi ile iyi mücadele etti ve kazanamadık. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp çalışmaya devam edeceğiz. Daha kaliteli bir Kasımpaşa izlettireceğiz” diye konuştu.