Milan'dan Yusuf Yazıcı için 10 milyon euro

Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre: Trabzonspor'da son dönemde öne çıkan en önemli yıldızlardan olan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyanın dev kulüplerinin radarına çoktan girdi bile... Son yıllarda kaybetse de dünya kulüpleri arasında her zaman çok önemli bir yeri olan Milan’ın, Yusuf’u transfer etmek için Bordo-Mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi... italyanlar’ın, trabzonspor’a verdikleri kucka’yı arayıp Yusuf için olumlu yanıt aldıktan sonda trabzonsporlu yöneticilerle iletişime geçtikleri kaydedildi. 10 milyon euro’luk teklifi masaya bırakan Milan yetkililerinin bu önerisi karşısında Bordo-Mavililer, kedi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. 10 milyon euro’luk teklifin oldukça cazip olduğunu düşünen yöneticiler, teknik direktör ersun Yanal’ın da fikrini aldı. Yanal, “Yusuf Yazıcı henüz gelişimini tamamlamadı. Bir yıl daha oynasın, değerini zaten iki katına çıkartır. Satmayalım” şeklinde görüş belirtti. Başkan Muharrem Usta’nın da Yanal’ın bu değerlendirmesini dikkate alıp Milanlı yetkililere “Satmıyoruz” yanıtını verdiği ifade edildi.

‘BEN İŞİME BAKIYORUM’

Şu anda Milli takım’da olan Yusuf Yazıcı da trabzonspor’da çok mutlu olduğunu, şampiyonluk görmeden hiçbir yere gitmeye niyeti olmadığını belirtip, “Çok teklifler geldiği bana söyleniyor ama ben trabzonspor’da gelişimimi tamamlamak istiyorum. Sonrasını allah bilir. kafamı şu an karıştırmak istemiyorum, işime odaklanmak istiyorum” şeklinde konuştu.