Soldado: "Artık gol atmak istiyorum"

Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni gol umudu olan Roberto Soldado her geçen gün formunu üst seviyeye çıkartıyor. Milli maçlar nedeniyle liglere ara verilmesinden de faydalanan İspanyol yıldız uyum sürecini de kısa sürede atlatırken, arkadaşlarına iddialı mesajlar vermeye başladı. Samandıra’da durumunu değerlendiren Soldado’nun, “Artık gol atmak istiyorum. Buradaki ortamı ve kulübü fazlasıyla sevdim. Bir kere fileleri havalandırmam benim daha çok havaya girmemi sağlayacak” dediği öğrenildi.

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