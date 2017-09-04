Lens ve Negredo şaşırttı

Habertürk Spor'un haberine göre; Kayseri ile oynanan ve 1-1 sona eren hazırlık maçında şans verdiği oyuncuların hemen hemen tamamının gösterdiği performanstan memnun olmayan Beşiktaş teknik patronu şenol Güneş, karşılaşmanın ardından soyunma odasında uyarılarda bulundu... Özellikle Negredo ve Lens’ten beklediği verimi alamayan Güneş, “Hazırlık maçları, şans verilen her oyuncu için önemlidir. Motive olmakta zorlanabilirsiniz ama en iyi performansı vermek zorundasınız. Özellikle takıma yeni katılan ve forma şansı bekleyen oyuncuların durumu menmun etmedi... Herkes kendini toparlasın!” ifadelerini kullandı. Öte yandan Lens ve Negredo’nun performansları taraftarları da memnun etmedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda iki oyuncunun hayal kırıklığı yarattıkları kaydedildi.

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