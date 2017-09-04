Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticilerin yanı sıra Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri, kulüp çalışanları ve taraftarlar katıldı.

Törende, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ve futbolculardan Alper Potuk, erkek ve kadın basketbol takımı oyuncuları ve başantrenörlerinin yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev ile 400 metre engellide gümüş madalya kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar da yer aldı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Aziz Yıldırım, masaları gezerek katılımcılarla bayramlaştı. Yıldırım, bayramlaşmanın ardından sarı-lacivertlilerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Yıldırım, daha sonra bir süre yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti.

Öte yandan, törende altyapı takımları da hatıra fotoğrafı çektirdi.