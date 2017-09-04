Aziz Yıldırım: "Çok transfer yaparsak batarız"

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- Rakiplerde, yabancılarda, adamlarda spor kültürü var. Yense de yenilse de alkışlıyorlar. Siz bir maç kötü oynuyor, sallıyorsunuz. Hep beraber karalama politikası. Yol gösterme gibi durum yok. Kanalların hepsinde siyasi şeyler var.