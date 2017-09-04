2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan ve bu maçtan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, grubun 8. hafta maçında Hırvatistan'ı konuk edecek. 5 maçlık yenilmezlik serisini Ukrayna karşısında yitiren Ay Yıldızlılar, Hırvatistan karşısından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Milli Takım’ın 5 maçlık yenilmezlik serisi Ukrayna önünde sona erdi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016’da İzlanda’ya karşı alan ay-yıldızlılar, o tarihten sonra 2’si özel, 3’ü resmi toplam 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Son 5 maçta kalesinde 2 gol gören Türkiye, Ukrayna’nın 2 golüne engel olamadı.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki 8. hafta maçında Hırvatistan'ı Eskişehir'de konuk edecek. Türkiye - Hırvatistan maçı 5 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni Eskişehir Stadı'nda Macar hakem Kassai'nin düdük çalacağı karşılaşma Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Grupta yaptığı 7 maçın üçünü kazanan milliler, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Hırvatistan ise 16 puanla lider durumda bulunuyor.

SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARTILDI

Ukrayna maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı. Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir’e gelen Galatasaraylı savunma oyuncusu, kamptan ayrılarak İstanbul’a döndü.

'BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ukrayna yenilgisine rağmen umutlu konuştu. 2-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Demirören, “Play-Off şansımız var. Biz bitti demeden bitmiyor. Geçen sene de Avrupa Şampiyonası’na giderken hiç şans verilmiyordu bize ama direkt gittik. Katılabiliriz de gidemeyebiliriz de. Finlandiya’nın İzlanda’yı yenmesi, kimsenin hesaba kattığı bir durum değildi. Demek ki her şey olabiliyormuş. Önümüzdeki 3 maçta durumu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU - 2018 DÜNYA KUPASI I GRUBU

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 8. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Hırvatistan 7 5 1 1 12 2 10 16 Ukrayna 7 4 2 1 11 5 6 14 İzlanda 7 4 1 2 9 7 2 13 Türkiye 7 3 2 2 11 8 3 11 Finlandiya 7 1 1 5 5 10 -5 4 Kosova 7 0 1 6 3 19 -16 1

TÜRKİYE 551. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu sekizinci hafta maçıyla 551. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 290'ı resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 724 gol attı, kalesinde 796 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 550 karşılaşmanın 472'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 550 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MİLLİ TAKIMDA HEDEF 3'TE 3

Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Grupta 11 puanla 4. sırada yer alan milli takım, son 3 maçını kazanarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

Milliler, son oynadığı 4'ü resmi, 2'si özel toplam 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise 4 gole izin verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

BURAK YILMAZ'IN CEZASI BİTTİ

A Milli Futbol Takımı'nda golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın kart cezası sona erdi.

Burak, sarı kart cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında oynayamamıştı.

Deneyimli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile attığı 23 golle, milli takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

türkiye

Hırvatistan

2018 Dünya Kupası