Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş, Lichtsteiner'in peşinde

Beşiktaş'ın Juventus'ta gözden düşen Stephan Lichtsteiner ile ilgilendiği öne sürüldü.



İtalyan basınında yer alan habere göre; UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan ve büyük bir hayalkırıklığı yaşayan Lichtsteiner için Beşiktaş'ın ilk teklifini yaptığı belirtildi. Juventus ile yapılan görüşmelerin devam ettiği ve menajeri aracılığıyla oyuncudan da transfer ile ilgili fikir aldığı ifade edildi.



İsviçreli sağ bek oyuncusunun transfere sıcak baktığı ve iki kulübünm anlaşması durumunda Beşiktaş'a transfer olmak istediği kaydedildi.



Andreas Beck'i Vfb Stuttgart'a 2.2 milyon euro karşılığında satan Beşiktaş'ın kadrosunda, sağ bek olarak Gökhan Gönül dışında bir oyuncu kalmamıştı.



33 yaşındaki Stephen Lichtsteiner, 2011'de Lazio'dan Juventus'a 9.95 milyon euro'ya transfer olmuştu. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu, Serie A'da çıktığı 276 resmi maçta 15 gol atıp 28 asist yaptı.

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