Osmanlıspor, transfer ettiği Santiago Mele'yi Ankaragücü'ne kiraladı

Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Osmanlıspor, Centro Atletico Fenix'ten 19 yaşındaki Uruguaylı kaleci Santiago Mele'yi transfer etti. Ankara ekibi, 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç file bekçisini 1 yıllığına TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'ne kiraladı.
MELE: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS
DHA'da yer alan habere göre Türkiye'ye gelmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunun altını çizen Santiago Mele, "Buraya gelmeden önce Türkiye ve Osmanlıspor hakkında internette araştırma yapmakla kalmadım aynı zamanda Uruguaylı oyunculardan da tavsiye aldım. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yla da konuştum ve Türkiye, Türk insanı, Osmanlıspor hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Özellikle Osmanlıspor'un benim için çok büyük bir şans olacağını belirtti. Muslera'yla aynı ülkede yer almak ve onun veliahttı olarak gösterilmem benim için çok büyük bir sorumluluk. Kimsenin yüzünü kara çıkarmamak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.
1 yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayacak olması ile ilgili de konuşan genç kaleci, "Buraya gelmeden önce Ankaragücü'nü de araştırdım ve çok etkilendim. İnanılmaz bir taraftara sahip olduğunu gördüm. Türkiye'nin en büyük ve en köklü kulüplerinden birisi olduğunu öğrendim. 1 yıl kiralık olarak Ankaragücü forması giyeceğim ve oynayacağım süre zarfında onların mutluluğu için uğraşacağım" dedi.
CENK KARAYEL: GELECEĞİN TAKIMINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ
Mele için düzenlenen imza töreninde konuşan Osmanlıspor yöneticilerinden Cenk Karayel, "Uruguaylı Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Karakteri, kişiliği ve çalışma azmiyle örnek bir oyuncu. Genç oyuncumuz 1 yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayacak. 27 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş olan genç kalecimizin ileride Osmanlıspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Gelecekte daha iyi bir Osmanlıspor'a sahip olabilmek ve tekrar Avrupa Kupaları'nda boy gösterebilmek için geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyoruz. U20 Dünya Kupası'nda takip ettik ve birçok kulübün transfer listesindeki oyuncuyu, Osmanlıspor'a kazandırdığımız için mutluyuz" açıklamasında bulundu.
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