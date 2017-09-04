Mircea Lucescu: Ukrayna maçındaki hatalar kasıtlıydı!

Türkiye, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Hırvatistan'ı Eskişehir'de konuk edecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve santrfor Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lucescu, 2-0 kaybedilen Ukrayna maçında yapılan hakem hatalarını eleştirdi ve özür beklediğini dile getirdi.

Ukrayna maçıyla ilgili olarak konuşmanın zor olduğunu söyleyen Lucescu, "Ukrayna'nın organizasyon bakımından iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim ancak hakem hatalarını hepiniz gördünüz. 5 çok ciddi fahiş hata yapıldı. Cenk ofsaytta değildi; attıkları gol dışarıdan çevrildi. Bu düzeyde böyle bir hakem performansı görmedim." dedi.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina'dan özür beklediğini vurgulayan Lucescu, "Ukrayna yedek kulübesinde üç İspanyol görevli vardı ve maçı İspanyol hakemler yönetti. UEFA'dan, Collina'dan veya hakemlerden resmi bir özür bekledim ancak bana gelen herhangi bir özür yok. Onların kararları, bizim imajımıza ve emeklerimize etki ediyor. Bu da kötü bir durum oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kendisi için geçen iki günün oldukça zor olduğunun altını çizen tecrübeli teknik direktör, "Oyuncularımı hiçbir şey olmamış gibi motive etmem zordu. Ben, yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna kulübesindeki İspanyol sorumlardan ikisi yardımcı, biri de kaleci antrenörüydü." dedi.

Hakem hatalarıyla ilgili konuşmaya devam eden Lucescu, "5 hata tek bir takım aleyhina yapıldı. Bu futbol ve bu yüzden seviliyor. Ancak bunlar, skoru değiştiren hatalardı. Olmasalar belki de 1-0 kazanacaktık." ifadelerini kullandı.

Rumen çalıştrıcı Hırvatistan karşılaşmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi;

"Sahada fizik olarak daha iyi, defansta daha organize bir kadro olacak. Elemelerde hep farklı oyuncularla oynamak zorunda kaldık. Hırvatistan ise maksimum 14 oyuncuyla oynuyor. İyi sonuçlar alarak oyuncularımın hem halk hem de gazeticiler önünde sevilen isimler olmalarını istiyorum."

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