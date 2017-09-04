Hırvatistan Teknik Direktörü Cacic: Ukrayna'nın gollerinde hatalar vardı!

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ante Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Cacic, Yeni Eskişehir Stadı'nda futbolcu Ivan Perisic ile düzenlediği basın toplantısında, zorlu 48 saat geçirdiklerini takımda yorgunluğun ortaya çıktığını kaydetti.
Türkiye maçının ilk 11'ine bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğini ifade eden Cacic, "Her maç bizim için önemli. Yarınki üç puan da önemli. Ev sahibi olarak Türkiye kendine daha iyi bir yer bulmak için elinden geleni yapacaktır. Biz de kendi pozisyonumuzda kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.
Cacic, bir gazetecinin "Lucescu, Ukrayna'nın gruptaki en iyi takım olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ukrayna maçında hatalar var mıydı?" sorusu üzerine, "Lucescu'nun Ukrayna maçından sonra böyle bir demeç vermesi normal. Biz de grupta birinciyiz. Bunu unutmamak lazım. Ukrayna'nın gollerinin ikisinde de hatalar vardı. Yardımcı hakemin autu görmesi zordu. Ofsayt konusunda da hakları vardır. Bu futbol, hakemler hatalı kararlar verebilir." diye konuştu.
Bir basın mensubunun "Takımınızın hücum gücünde bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Cacic, "Gol atma oranımızı bakıldığında haklısınız. Maç başına ortalama bir gol atıyoruz. Sadece iki gol yedik, duran toplardan. Aslında çok avantaj yaratıyoruz. Bir maçta 7 kez direklere takıldık. Her maçta gol de attık. Maç başına en az bir gol atabilirsek mutlu olurum." diye yanıt verdi.
PERISIC: OYUNU LEHİMİZE ÇEVİRMELİYİZ
Hırvatistan Milli Takım oyuncusu Perisic ise iki maç üst üste oynamanın zor olduğunu ancak takımdaki hiçbir futbolcunun yorgunluk yaşamadığını bildirdi.
Yarınki Türkiye maçını kazanmak istediklerini belirten Perisic, bir gazetecinin "Yarın üç puan almanız önemli. İzlanda'ya bakıldığında onların durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Biz kendimize bakıyoruz. Başlangıçtan beri lideriz. Böyle de devam edeceğiz. Biz kimseye değil kendimizi bakıyoruz." yanıtını verdi.
Perisic, bir basın mensubunun "Türkiye Milli Takımı'nın motivasyonun düşük olduğunu görüyoruz, Ukrayna maçından sonra. Bu konuda yorumunuz nedir?" sorusunu, "Konsantre olmamız lazım. Onların da bizim de gol atmamız lazım. Onların oyununu kendimize çevirmeliyiz. Erken gol atabilirsek şansımız artacak." diyerek cevapladı.
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